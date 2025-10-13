Скидки
Кисляк: готов всю карьеру в ЦСКА провести. Если куда-то уеду, тоже не расстроюсь

Аудио-версия:
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк ответил на вопрос об идеальной карьере для себя.

«Идеальная карьера? Да, готов всю карьеру в ЦСКА провести. Но, честно, не знаю. Живу сегодняшним днём. Проведу всю карьеру в ЦСКА, буду рад.

Если куда-то уеду, тоже не расстроюсь, порадуюсь. Главное — показывать уровень и прибавлять с каждым годом», — приводит слова Кисляка Sport24.

20-летний полузащитник дебютировал за основной состав красно-синих в 2023 году. За этот период Кисляк принял участие в 59 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

Кисляк рассказал, что не слышал о Челестини до слухов о назначении тренера в ЦСКА

Сколько стоят молодые футболисты:

