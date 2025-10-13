Скидки
Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Рабьо — о переходе в «Милан»: я отлично интегрировался

Рабьо — о переходе в «Милан»: я отлично интегрировался
30-летний французский полузащитник «Милана» Адриен Рабьо высказался по поводу своего трансфера из «Марселя» в «Милан», а также о главном тренере команды Массимилиано Аллегри.

«Этот переход в «Милан» прошёл очень хорошо, я отлично интегрировался, целый месяц играл, у нас есть результаты, всё идёт хорошо, всё идёт очень позитивно. Со мной уже связывались этим летом и в предыдущем сезоне из «Милана», они хотели меня подписать, и я много общался с Аллегри, который ещё летом настаивал на моём переходе. Важно, что он тренер, которого я хорошо знаю, с которым я всегда работал и показывал отличные результаты. К тому же у «Милана» есть амбиции вернуться в Лигу чемпионов в следующем сезоне», — приводит слова Рабьо TF1.

15 августа после встречи «Марселя» с «Ренном» в раздевалке команды произошла драка между Адриеном Рабьо и Джонатаном Роу. Клуб выставил обоих игроков на трансфер — англичанин отправился в «Болонью», а француз продолжил карьеру в «Милане».

