Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

TPK News: Станкович — главный претендент на пост тренера сборной Сербии

TPK News: Станкович — главный претендент на пост тренера сборной Сербии
Комментарии

Деян Станкович, возглавляющий «Спартак», является главным претендентом на пост главного тренера сборной Сербии. Об этом сообщает TPK News.

По информации источника, вероятность назначения 47-летнего специалиста на эту должность увеличится в случае его увольнения из московской команды. Подчёркивается, что, помимо тренера «Спартака», в список претендентов входят Милош Милоевич и Жарко Лазетич.

12 октября Футбольный союз Сербии объявил, что 60-летний специалист Драган Стойкович подал в отставку с должности главного тренера национальной команды.

Станкович возглавляет красно-белых с лета 2024 года. После 11 туров Мир РПЛ «Спартак» набрал 18 очков и занимает шестое место.

Материалы по теме
Официально
Стойкович подал в отставку после матча сборной Сербии с Албанией

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android