TPK News: Станкович — главный претендент на пост тренера сборной Сербии

Деян Станкович, возглавляющий «Спартак», является главным претендентом на пост главного тренера сборной Сербии. Об этом сообщает TPK News.

По информации источника, вероятность назначения 47-летнего специалиста на эту должность увеличится в случае его увольнения из московской команды. Подчёркивается, что, помимо тренера «Спартака», в список претендентов входят Милош Милоевич и Жарко Лазетич.

12 октября Футбольный союз Сербии объявил, что 60-летний специалист Драган Стойкович подал в отставку с должности главного тренера национальной команды.

Станкович возглавляет красно-белых с лета 2024 года. После 11 туров Мир РПЛ «Спартак» набрал 18 очков и занимает шестое место.

