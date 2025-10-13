Скидки
Главная Футбол Новости

Капитан «Арсенала» Эдегор выбыл минимум на девять матчей

Капитан «Арсенала» Мартин Эдегор пропустит как минимум девять ближайших матчей клуба. Конкретные сроки восстановления пока не уточняются, сообщает BBC.

Это означает, что Эдегор пропустит матчи Премьер-лиги с «Фулхэмом», «Кристал Пэлас», «Бёрнли» и «Сандерлендом». Он также не сможет принять участие во встречах Лиги чемпионов с «Атлетико» Мадрид и пражской «Славией». Матч Кубка лиги с «Брайтоном» тоже пройдёт без его участия.

Эдегор перешёл в «Арсенал» из мадридского «Реала» летом 2021 года. В текущем сезоне норвежец сыграл за «канониров» семь встреч во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.

