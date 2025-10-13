Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий сборной Италии Мойзе Кин высказался о травме, полученной в игре с Эстонией

Нападающий сборной Италии Мойзе Кин высказался о травме, полученной в игре с Эстонией
Комментарии

Нападающий «Фиорентины» и национальной команды Италии Мойзе Кин в соцсетях прокомментировал свою травму, полученную в матче отбора на чемпионат мира — 2026 с Эстонией (3:1). Футболист получил растяжение связок голеностопа.

«Никто не сможет остановить тебя на пути, который бог для тебя предопределил, я вернусь очень скоро. Вперёд, «Скуадра адзурра», — написал Кин в соцсетях.

Мойзе Кин является воспитанником «Торино» и «Ювентуса», на взрослом уровне он также выступал за «бьянконери». Помимо этого, нападающий защищал цвета «Вероны», «Эвертона» и «Пари Сен-Жермен». За свою нынешнюю команду Кин играет с 2024 года.

Материалы по теме
Спаллетти — о сборной Италии: находят оправдания, чтобы не выполнять свои обязанности
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android