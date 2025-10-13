Нападающий сборной Италии Мойзе Кин высказался о травме, полученной в игре с Эстонией

Нападающий «Фиорентины» и национальной команды Италии Мойзе Кин в соцсетях прокомментировал свою травму, полученную в матче отбора на чемпионат мира — 2026 с Эстонией (3:1). Футболист получил растяжение связок голеностопа.

«Никто не сможет остановить тебя на пути, который бог для тебя предопределил, я вернусь очень скоро. Вперёд, «Скуадра адзурра», — написал Кин в соцсетях.

Мойзе Кин является воспитанником «Торино» и «Ювентуса», на взрослом уровне он также выступал за «бьянконери». Помимо этого, нападающий защищал цвета «Вероны», «Эвертона» и «Пари Сен-Жермен». За свою нынешнюю команду Кин играет с 2024 года.