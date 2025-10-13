Скидки
Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
«Его тяжело описать словами». Алексей Миранчук — об игре с Месси в МЛС

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук поделился впечатлениями от игры с нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси в Высшей лиге футбола (МЛС).

«Диалога с Месси никакого не было. Его тяжело описать словами, если честно. Приятно следить и смотреть, в свои годы показывает хороший результативный футбол. Что можно сказать, одним словом — Месси», — приводит слова Миранчука ТАСС.

Месси выступает в составе «Интер Майами» с лета 2023 года. За этот период аргентинец принял участие в 81 встрече во всех турнирах, в которых он отметился 68 голами и 36 результативными передачами. Миранчук играет в «Атланте» с лета 2024 года. За это время он сыграл 49 матчей во всех соревнованиях, в которых отметился 11 голами и семью результативными передачами.

Месси с Энрике и игроками «ПСЖ» после матча:

