Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Челси» сообщили о пополнении команды U18 двумя новыми игроками

В «Челси» сообщили о пополнении команды U18 двумя новыми игроками
Комментарии

Правый защитник Райли Эбхо и центральный нападающий Яшайде Гринвуд пополнили состав футбольного клуба «Челси» U18, который тренирует Хассан Сулайман. Об этом сообщается на официальном сайте лондонцев.

Эбхо ранее находился в системе «Вест Хэм Юнайтед», Гринвуд пришёл из «Вулверхэмптона», в его активе также есть встречи за сборную Англии в разных возрастных категориях.

На данный момент «Челси» U18 идёт без поражений в Премьер-лиге, в пяти стартовых матчах сезона лондонцы четыре раза победили и один раз сыграли вничью.

Помимо этого, состав «Челси» U21 пополнил Джастин Осаги, ранее выступавший за «Питерборо Юнайтед».

Материалы по теме
«Челси» может купить защитника «Барселоны» грядущим летом — Football Insider
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android