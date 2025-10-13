В «Челси» сообщили о пополнении команды U18 двумя новыми игроками

Правый защитник Райли Эбхо и центральный нападающий Яшайде Гринвуд пополнили состав футбольного клуба «Челси» U18, который тренирует Хассан Сулайман. Об этом сообщается на официальном сайте лондонцев.

Эбхо ранее находился в системе «Вест Хэм Юнайтед», Гринвуд пришёл из «Вулверхэмптона», в его активе также есть встречи за сборную Англии в разных возрастных категориях.

На данный момент «Челси» U18 идёт без поражений в Премьер-лиге, в пяти стартовых матчах сезона лондонцы четыре раза победили и один раз сыграли вничью.

Помимо этого, состав «Челси» U21 пополнил Джастин Осаги, ранее выступавший за «Питерборо Юнайтед».