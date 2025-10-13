Скидки
Главная Футбол Новости

Молодёжная сборная России сыграла вничью во втором товарищеском матче с Беларусью

Молодёжная сборная России сыграла вничью во втором товарищеском матче с Беларусью
Аудио-версия:
Комментарии

В Минске на стадионе «Трактор» завершился товарищеский матч между молодёжными сборными (до 21 года) Беларуси и России. Команды сыграли вничью 1:1.

Товарищеские матчи U21 — 2025
13 октября 2025, понедельник. 18:30 МСК
Беларусь U21
Окончен
1 : 1
Россия U21
1:0 Варакса – 5'     1:1 Ишков – 69'    

Счёт уже на пятой минуте встречи открыл полузащитник белорусской команды Владислав Варакса. Россияне смогли восстановить равновесие лишь на 68-й минуте усилиями форварда «Урала» Ильи Ишкова.

Команды также встречались 10 октября в Бресте. Тогда победу со счётом 2:0 одержала команда Беларуси, забив по голу в каждом из таймов.

Отметим, что перед спаррингами с Беларусью главный тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров вызвал большое количество новичков в состав.

Свою последнюю победу российская молодёжка одержала 8 сентября в товарищеской игре с Саудовской Аравией (3:1).

Комментарии
