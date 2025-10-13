Гаттузо: мы рады перемирию в Газе

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо высказался о предстоящем матче отбора чемпионата мира – 2026 с командой Израиля, а также о ситуации в секторе Газа.

«Мы рады перемирию в Газе. Видеть, как люди возвращаются домой, на свою землю, это волнительно. Завтра мы сыграем в свою игру снаружи будут протесты, но внутри — более 10 000 болельщиков, которые гонят нас вперёд. Мы знаем, что находимся на пути к успеху, и не можем позволить себе совершать ошибки, однако мне нравится наш рост», — приводит слова Гаттузо Sky Sport.

После пяти проведённых встреч сборная Италии с 12 очками находится на второй строчке группы I, отставая от Норвегии на шесть очков.