Гаттузо: мы рады перемирию в Газе
Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо высказался о предстоящем матче отбора чемпионата мира – 2026 с командой Израиля, а также о ситуации в секторе Газа.
«Мы рады перемирию в Газе. Видеть, как люди возвращаются домой, на свою землю, это волнительно. Завтра мы сыграем в свою игру снаружи будут протесты, но внутри — более 10 000 болельщиков, которые гонят нас вперёд. Мы знаем, что находимся на пути к успеху, и не можем позволить себе совершать ошибки, однако мне нравится наш рост», — приводит слова Гаттузо Sky Sport.
После пяти проведённых встреч сборная Италии с 12 очками находится на второй строчке группы I, отставая от Норвегии на шесть очков.
