Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Гаттузо: мы рады перемирию в Газе

Гаттузо: мы рады перемирию в Газе
Комментарии

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо высказался о предстоящем матче отбора чемпионата мира – 2026 с командой Израиля, а также о ситуации в секторе Газа.

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 8-й тур
14 октября 2025, вторник. 21:45 МСК
Италия
Не начался
Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы рады перемирию в Газе. Видеть, как люди возвращаются домой, на свою землю, это волнительно. Завтра мы сыграем в свою игру снаружи будут протесты, но внутри — более 10 000 болельщиков, которые гонят нас вперёд. Мы знаем, что находимся на пути к успеху, и не можем позволить себе совершать ошибки, однако мне нравится наш рост», — приводит слова Гаттузо Sky Sport.

После пяти проведённых встреч сборная Италии с 12 очками находится на второй строчке группы I, отставая от Норвегии на шесть очков.

