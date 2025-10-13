Карпин сообщил, что Сафонов и Бакаев уехали из сборной России в расположение своих команд

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что вратарь Матвей Сафонов и нападающий Зелимхан Бакаев уехали из национальной команды в расположение своих клубов. Во вторник, 14 октября, подопечные Карпина сыграют с Боливией в товарищеском матче.

«С ними ничего страшного не случилось. Они отпущены в расположение своих команд, так как не планировали их задействовать даже на замену», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Матч между сборными России и Боливии пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Никола Дабанович из Черногории. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

