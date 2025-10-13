Скидки
Кисляк ответил, хотел бы он, чтобы костяк ЦСКА играл за сборную России

Полузащитник сборной России и ЦСКА Матвей Кисляк ответил, хотел ли бы он, чтобы костяк красно-синих играл за национальную команду.

— Хотел бы, чтобы был костяк ЦСКА в сборной?
— Нет такого, что хотелось или нет с кем-то играть. Тут с кем получится, с тем и будешь играть. Понятно, что, когда играешь с сокомандниками, связи налажены лучше. Но тут такого нет — ты просто выходишь играть за сборную, — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

20-летний полузащитник дебютировал за основной состав красно-синих в 2023 году. За этот период Кисляк принял участие в 59 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и шестью результативными передачами.

