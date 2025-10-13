Кисляк: хотелось бы поучаствовать в чемпионате мира и Лиге чемпионов

Полузащитник ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк заявил о желании принять участие в международных турнирах.

«Если будет Лига чемпионов, еврокубки, тогда будет и чемпионат мира. Хотелось бы поиграть и там и там. Когда будем допущены до всего мира, хотелось бы поучаствовать», — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Матвей выступает за первую команду ЦСКА с 2024 года. В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник провёл 17 матчей во всех турнирах, включая игру за Суперкубок России, забил три гола и сделал пять результативных передач. Сайт Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 16 млн.