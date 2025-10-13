Карпин оценил готовность Игоря Дивеева к матчу сборной России с Боливией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о готовности защитника Игоря Дивеева к матчу с Боливией, который состоится во вторник, 14 октября.

«Игорь готов сыграть. Завтра планируется в старте, а сколько по времени, будем смотреть по самочувствию», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

На текущий момент Боливия занимает 77-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Россия находится на 33-й строчке. 10 октября боливийская национальная команда победила Иорданию в товарищеском матче со счётом 1:0. Единственный мяч забил полузащитник Робсон Матеус. В этот же день команда Валерия Карпина победила сборную Ирана со счётом 2:1.

