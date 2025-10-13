Карпин: Никита Симонян — больше, чем спартаковец. Легенда российского футбола

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о легенде московского «Спартака» Никите Симоняне.

«Симонян — больше, чем спартаковец. Это легенда российского футбола для меня. Мне выпало счастье, возможность общаться с ним чаще и больше, когда я был в «Спартаке». Будучи тренером сборной, посещаю РФС. Мы видимся, общаемся в стенах РФС», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

12 октября Никита Симонян отметил свой 99-й день рождения. Он является лучшим бомбардиром в истории московского «Спартака», забив 160 мячей в 215 матчах за команду. За сборную страны Симонян провёл 20 игр и забил 10 мячей.