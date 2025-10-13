Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ну отказался и отказался». Карпин — о решении Хайкина сменить спортивное гражданство

«Ну отказался и отказался». Карпин — о решении Хайкина сменить спортивное гражданство
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал информацию, что вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин отказался от российского футбольного гражданства, указав в системе ФИФА Великобританию. Ранее об этом сообщил телеграм-канал Sport Baza.

«У меня информации никакой нет. Узнали об этом, как и вы, — сказал Витальевич. Ну отказался и отказался. Не знаю, откуда об этом узнал Кафанов: из газет или от Никиты», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Голкипер провёл два матча за молодёжную сборную России, а также вызывался в состав взрослой команды, однако не принял участия ни в одной встрече.

Материалы по теме
Вратарь «Будё-Глимт» Хайкин отказался от российского спортивного гражданства — источник

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android