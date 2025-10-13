«Ну отказался и отказался». Карпин — о решении Хайкина сменить спортивное гражданство

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал информацию, что вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин отказался от российского футбольного гражданства, указав в системе ФИФА Великобританию. Ранее об этом сообщил телеграм-канал Sport Baza.

«У меня информации никакой нет. Узнали об этом, как и вы, — сказал Витальевич. Ну отказался и отказался. Не знаю, откуда об этом узнал Кафанов: из газет или от Никиты», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Голкипер провёл два матча за молодёжную сборную России, а также вызывался в состав взрослой команды, однако не принял участия ни в одной встрече.

