Валерий Карпин рассказал об отличиях игры сборной Боливии от Ирана

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об особенностях игры сборных Боливии и Ирана.

«Стилистически сборная Боливии от Ирана отличается. Это более латиноамериканская — любят поработать с мячом. Ничего нового за эти дни не появилось», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сборной России 14 октября предстоит сыграть в товарищеском матче со сборной Боливии в Москве, на стадионе «ВТБ Арена». Ранее команда Валерия Карпина одержала победу над Ираном 2:1. Забитыми мячами в той игре отметились Дмитрий Воробьёв, Алексей Батраков (Россия) и Амирхоссеин Хоссеинзаде (Иран).