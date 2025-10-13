Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин рассказал об отличиях игры сборной Боливии от Ирана

Валерий Карпин рассказал об отличиях игры сборной Боливии от Ирана
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об особенностях игры сборных Боливии и Ирана.

«Стилистически сборная Боливии от Ирана отличается. Это более латиноамериканская — любят поработать с мячом. Ничего нового за эти дни не появилось», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сборной России 14 октября предстоит сыграть в товарищеском матче со сборной Боливии в Москве, на стадионе «ВТБ Арена». Ранее команда Валерия Карпина одержала победу над Ираном 2:1. Забитыми мячами в той игре отметились Дмитрий Воробьёв, Алексей Батраков (Россия) и Амирхоссеин Хоссеинзаде (Иран).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Боливия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
«У Мелёхина разорвано ухо». Карпин — о победе России над Ираном, судействе и Волгограде
«У Мелёхина разорвано ухо». Карпин — о победе России над Ираном, судействе и Волгограде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android