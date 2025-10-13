Карпин: давно вызывали Хайкина в сборную России. Принял решение отказаться? Окей

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, вызывался ли вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин в национальную команду в последнее время. Ранее появилась информация, что Хайкин отказался от российского футбольного гражданства.

— Звали ли Хайкина в сборную последнее время?

— Я с ним лично не общался. С вратарями общается Кафанов. Не знаю, общались они или нет. Мы вызывали его уже давно. Человек принял такое решение, окей, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Голкипер провёл два матча за молодёжную сборную России, а также вызывался в состав взрослой команды, однако не принял участия ни в одной встрече.

Российские футболисты за рубежом: