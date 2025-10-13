Валерий Карпин не стал сравнивать сборную России с командой времён, когда играл сам

Главный тренер сборной России Валерий Карпин перед матчем со сборной Боливии не стал сравнивать нынешнюю российскую национальную команду с той, за которую в прошлом выступал он сам.

— Какая сборная сильнее: которую вы тренируете или в которой вы играли?

— Это неблагодарное дело – сравнивать. Это то же самое, что сравнивать Месси и Марадону, Аршавина и Глушенкова. Как это сравнивать? Поэтому, отвечая на ваш вопрос, без понятия от слова «совсем», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Контрольный матч между сборными России и Боливии состоится 14 октября на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.