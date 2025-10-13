Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин назвал европейского футбольного тренера, с которым у него схожи взгляды на футбол

Карпин назвал европейского футбольного тренера, с которым у него схожи взгляды на футбол
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что ему импонирует тренерский стиль экс-наставника дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

— Ташуев говорит, что у него одни взгляды с Гвардиолой. А у вас с кем схожи взгляды?
— Те тренеры, которые практикуют прессинг, который я стараюсь практиковать, есть Клопп. Хочется так же, а получается или нет — другой вопрос. Вы говорили, что это похоже на условный «Брайтон» два года назад, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В последнем матче сборная России под руководством Карпина нанесла поражение команде Ирана (2:1) в товарищеском матче, который прошёл 10 октября в Волгограде. В ближайшей игре россияне встретятся с Боливией 14 октября в Москве.

Материалы по теме
«Ну отказался и отказался». Карпин — о решении Хайкина сменить спортивное гражданство
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android