Карпин назвал европейского футбольного тренера, с которым у него схожи взгляды на футбол

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что ему импонирует тренерский стиль экс-наставника дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

— Ташуев говорит, что у него одни взгляды с Гвардиолой. А у вас с кем схожи взгляды?

— Те тренеры, которые практикуют прессинг, который я стараюсь практиковать, есть Клопп. Хочется так же, а получается или нет — другой вопрос. Вы говорили, что это похоже на условный «Брайтон» два года назад, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В последнем матче сборная России под руководством Карпина нанесла поражение команде Ирана (2:1) в товарищеском матче, который прошёл 10 октября в Волгограде. В ближайшей игре россияне встретятся с Боливией 14 октября в Москве.