Карпин высказался об идее формирования базового клуба для сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об идее формирования базового клуба для сборной в преддверии товарищеского матча с Боливией.

— Будет ли когда-нибудь сборная на базе какого-то клуба?

— Во-первых, вы вспоминаете времена Романцева. Тогда играли футболисты, которых можно было вызывать в сборную. В «Спартаке» играли россияне. Сейчас на базе этого клуба как сделать сборную? В ЦСКА играют пять-шесть русских, их вызывают. Все из «Локомотива» играли с Ираном, ЦСКА будет играть завтра. Так получилось, что у «Локомотива» и «Динамо» было больше времени на подготовку, поэтому они играли с Ираном, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.