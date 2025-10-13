Скидки
Карпин высказался об идее формирования базового клуба для сборной России

Карпин высказался об идее формирования базового клуба для сборной России
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об идее формирования базового клуба для сборной в преддверии товарищеского матча с Боливией.

— Будет ли когда-нибудь сборная на базе какого-то клуба?
— Во-первых, вы вспоминаете времена Романцева. Тогда играли футболисты, которых можно было вызывать в сборную. В «Спартаке» играли россияне. Сейчас на базе этого клуба как сделать сборную? В ЦСКА играют пять-шесть русских, их вызывают. Все из «Локомотива» играли с Ираном, ЦСКА будет играть завтра. Так получилось, что у «Локомотива» и «Динамо» было больше времени на подготовку, поэтому они играли с Ираном, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Боливия
