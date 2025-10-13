Гаттузо — о своей роли тренера в сборной Италии: я живу здесь как во сне
Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо высказался о своей работе в качестве наставника итальянской команды.
«Столько людей готовы заплатить, чтобы оказаться здесь. Я живу здесь как во сне. Я думаю о таких великих тренерах, как Липпи и Трапаттони, и задаюсь вопросом, кто бы мог подумать, что мне выпадет такой шанс. Я годами работал здесь со многими людьми, поэтому чувствую себя здесь как дома», — приводит слова Гаттузо Sky Sports Italia.
Сборной Италии предстоит сыграть матч отбора чемпионата мира – 2026 с командой Израиля 14 октября. После пяти проведённых встреч сборная Италии с 12 очками находится на второй строчке группы I, отставая от Норвегии на шесть очков.
ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 8-й тур
14 октября 2025, вторник. 21:45 МСК
Италия
Не начался
Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
