Гаттузо — о своей роли тренера в сборной Италии: я живу здесь как во сне

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо высказался о своей работе в качестве наставника итальянской команды.

«Столько людей готовы заплатить, чтобы оказаться здесь. Я живу здесь как во сне. Я думаю о таких великих тренерах, как Липпи и Трапаттони, и задаюсь вопросом, кто бы мог подумать, что мне выпадет такой шанс. Я годами работал здесь со многими людьми, поэтому чувствую себя здесь как дома», — приводит слова Гаттузо Sky Sports Italia.

Сборной Италии предстоит сыграть матч отбора чемпионата мира – 2026 с командой Израиля 14 октября. После пяти проведённых встреч сборная Италии с 12 очками находится на второй строчке группы I, отставая от Норвегии на шесть очков.