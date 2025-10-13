Сборная Украины обыграла команду Азербайджана в матче отбора на чемпионат мира — 2026

Окончен матч 4-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Украины и Азербайджана. Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали футболисты команды Украины. Встреча состоялась на стадионе «Краковия имени Юзефа Пилсудского» (Краков, Польша). В качестве главного арбитра матча выступил Себастьян Гисхамер (Австрия).

Алексей Гуцуляк вывел украинцев вперёд на 30-й минуте, Виталий Миколенко на 45+3-й минуте отличился автоголом и сравнял счёт, победный гол забил Руслан Малиновский на 64-й минуте.

После этой игры сборная Украины с семью очками располагается на втором месте в турнирной таблице группы D, команда Азербайджана с одним очком находится на четвёртой строчке.

В следующем туре Украина 13 ноября сыграет в гостях с Францией, Азербайджан в тот же день примет на своём поле Исландию.