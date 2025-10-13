Инфантино посетил саммит, где было подписано соглашение о прекращении огня в секторе Газа

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино присутствовал на саммите мира в Шарм-эш-Шейхе, где было подписано соглашение о прекращении огня в секторе Газа. На саммите Инфантино встретится с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, ранее Инфантино заявил, что «ФИФА не может решить геополитические проблемы, но она может и должна продвигать футбол по всему миру, опираясь на его объединяющие, образовательные, культурные и гуманитарные ценности».

Ранее появилась информация, что руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) работает над тем, чтобы «как можно скорее» созвать заседание исполнительного комитета, на котором планируется принять решение о приостановке членства Израиля. Высокопоставленные чиновники выступают в поддержку этой меры.

Материалы по теме Инфантино высказался о возможном отстранении Израиля из-за конфликта с Палестиной

Топ-5 легенд футбола: