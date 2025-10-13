Защитник «Реала» Ферлан Менди возобновит тренировки с командой на этой неделе — Кортегана

Защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди, восстанавливающийся после разрыва сухожилия передней прямой мышцы в правой четырёхглавой мышце, планирует вернуться к частичным командным тренировкам на этой неделе. Об этом сообщает журналист Марио Кортегана в социальных сетях.

30-летний француз проведёт тренировки с командой впервые за шесть месяцев.

Напомним, Менди получил травму во время финального матча Кубка Испании с «Барселоной» (3:2 д. вр.) 26 апреля. Футболист был заменён уже на 11-й минуте встречи.

В сезоне-2024/2025 защитник принял участие в 31 встрече во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2028 года.