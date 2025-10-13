Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Реала» Ферлан Менди возобновит тренировки с командой на этой неделе — Кортегана

Защитник «Реала» Ферлан Менди возобновит тренировки с командой на этой неделе — Кортегана
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди, восстанавливающийся после разрыва сухожилия передней прямой мышцы в правой четырёхглавой мышце, планирует вернуться к частичным командным тренировкам на этой неделе. Об этом сообщает журналист Марио Кортегана в социальных сетях.

30-летний француз проведёт тренировки с командой впервые за шесть месяцев.

Напомним, Менди получил травму во время финального матча Кубка Испании с «Барселоной» (3:2 д. вр.) 26 апреля. Футболист был заменён уже на 11-й минуте встречи.

В сезоне-2024/2025 защитник принял участие в 31 встрече во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2028 года.

Материалы по теме
«Реал» может использовать фактор Мбаппе для осуществления покупки Хакими — Defensa Central
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android