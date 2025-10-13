Скидки
Карпин ответил, какой символ он хотел бы увидеть на новой купюре в 500 рублей

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, какое изображение он хотел бы видеть на новой купюре в 500 рублей. Ранее стало известно, что Банк России отменил голосование на своём сайте за дизайн новой банкноты указанным номиналом. Выбор был между Эльбрусом и «Грозным-Сити».

«Серьёзно? (обращается к журналисту). Какое это отношение имеет ко мне и к сборной? Я бы за Лабубу проголосовал», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата».

Лабубу — это бренд коллекционных плюшевых игрушек в виде монстров, который был создан дизайнером Касингом Лунгом. Ранее Карпин уже отвечал на вопрос о Лабубу на пресс-конференциях.

Карпин высказался об идее формирования базового клуба для сборной России

Как сборная России играет при Карпине:

