Главная Футбол Новости

Экс-капитан «Торпедо» Самсонов отреагировал на последнее место команды в Первой лиге

Экс-капитан «Торпедо» Самсонов отреагировал на последнее место команды в Первой лиге
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший капитан и защитник «Торпедо» Артём Самсонов высказался о текущем последнем месте «автозаводцев» в турнирной таблице Первой лиги.

«Ситуация у «Торпедо» очень сложная. Я думал, что туров через 10 все наладится и команда начнёт выигрывать, но почему-то пока ничего не получается. Я давно такого не видел в исполнении «Торпедо».

Летняя ситуация с РПЛ до сих пор даёт о себе знать. Конечно, это сказалось. Вроде футболисты в «Торпедо» собраны квалифицированные — они играли в хороших клубах и решали задачи. Но что-то потерялось», — сказал Самсонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, перед нынешним сезоном «Торпедо» было исключено из РПЛ, где заслужило право выступать по итогам сезона прошлого. Такое решение было принято из-за того, что совладельцу клуба Леониду Соболеву были предъявлены обвинения в подкупе арбитров.

