Джанлука Манчини: для нас каждая игра должна быть как финал

29-летний защитник «Ромы» и сборной Италии Джанлука Манчини высказался перед решающим отборочным матчем чемпионата мира — 2026 с Израилем.

«Для нас каждая игра должна быть как финал. Когда надеваешь эту футболку, это становится ещё более очевидно. Это важный матч с сильной командой — мы увидели это в первой встрече и знаем, чего ожидать», — приводит слова Манчини AlfredoPedulla.com.

Сборная Италии сыграет с командой Израиля 14 октября. После пяти проведённых встреч сборная Италии с 12 очками находится на второй строчке группы I, отставая от Норвегии на шесть очков. Израиль расположился на третьем месте, имея в своём активе девять очков.