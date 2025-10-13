Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джанлука Манчини: для нас каждая игра должна быть как финал

Джанлука Манчини: для нас каждая игра должна быть как финал
Комментарии

29-летний защитник «Ромы» и сборной Италии Джанлука Манчини высказался перед решающим отборочным матчем чемпионата мира — 2026 с Израилем.

«Для нас каждая игра должна быть как финал. Когда надеваешь эту футболку, это становится ещё более очевидно. Это важный матч с сильной командой — мы увидели это в первой встрече и знаем, чего ожидать», — приводит слова Манчини AlfredoPedulla.com.

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 8-й тур
14 октября 2025, вторник. 21:45 МСК
Италия
Не начался
Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Италии сыграет с командой Израиля 14 октября. После пяти проведённых встреч сборная Италии с 12 очками находится на второй строчке группы I, отставая от Норвегии на шесть очков. Израиль расположился на третьем месте, имея в своём активе девять очков.

Материалы по теме
«Я всем очень доволен». Тренер сборной Италии Гаттузо — о победе над Эстонией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android