Джанлука Манчини: для нас каждая игра должна быть как финал
29-летний защитник «Ромы» и сборной Италии Джанлука Манчини высказался перед решающим отборочным матчем чемпионата мира — 2026 с Израилем.
«Для нас каждая игра должна быть как финал. Когда надеваешь эту футболку, это становится ещё более очевидно. Это важный матч с сильной командой — мы увидели это в первой встрече и знаем, чего ожидать», — приводит слова Манчини AlfredoPedulla.com.
ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 8-й тур
14 октября 2025, вторник. 21:45 МСК
Италия
Не начался
Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Сборная Италии сыграет с командой Израиля 14 октября. После пяти проведённых встреч сборная Италии с 12 очками находится на второй строчке группы I, отставая от Норвегии на шесть очков. Израиль расположился на третьем месте, имея в своём активе девять очков.
Комментарии
