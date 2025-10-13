Скидки
Вратарь «Эвертона» Пикфорд: мне 31 год, я по-прежнему молод по меркам вратаря

Голкипер «Эвертона» и сборной Англии Джордан Пикфорд дал комментарий касательно возможного завершения карьеры в своей нынешней команде.

«Я думаю, что это покажет, как много сил я отдаю ежедневно. На тренировках я всегда выкладываюсь на 100% и стараюсь стать лучше. Чем больше игр проводишь, тем опытнее становишься, ты учишься, узнаёшь больше об игре. Сейчас мне 31 год, я по-прежнему молод по меркам вратаря, я хочу двигаться вперёд и узнать, к чему это приведёт», — приводит слова Пикфорда Sky Sports.

31-летний Пикфорд защищает цвета «ирисок» с сезона-2017/2018. В текущем сезоне на его счету на данный момент четыре матча в рамках АПЛ, в двух из которых он оставил свои ворота в неприкосновенности.

