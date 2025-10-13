Агенты признали трансфер Доннаруммы в «Манчестер Сити» лучшей сделкой лета в АПЛ

Трансфер голкипера сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы из французского «ПСЖ» в английский «Манчестер Сити» был признан лучшей сделкой лета в АПЛ по итогам опроса среди 20 агентов, проведённого изданием The Athletic.
За сделку с участием Доннаруммы отдали голоса пять опрошенных.
Второе место в данном опросе занял трансфер, в котором вновь фигурируют «горожане» — переход нападающего Джека Грилиша из «Сити» в «Эвертон» на правах аренды. За эту сделку проголосовали четыре респондента.
Тройку лучших сделок замкнул переход форварда Виктора Дьёкереша из лиссабонского «Спортинга» в лондонский «Арсенал». За этот трансфер отдали голоса двое агентов.
Оставшиеся из опрошенных агентов отдали по одному голосу за различные другие сделки.