Аморим настаивает на приобретении Адама Уортона — Daily Star

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим призывает руководство клуба опередить «Ливерпуль» и предложить контракт 21-летнему полузащитнику «Кристал Пэлас» Адаму Уортону, сообщает Daily Star.

Аморим рассматривает футболиста в качестве замены Каземиро, который, как ожидается, покинет клуб по истечении срока его контракта в 2026 году.

Уортон перешёл в «Кристал Пэлас» зимой 2024 года из «Блэкберн Роверс» за € 10 млн. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость игрока на данный момент составляет € 45 млн. В текущем сезоне футболист сыграл за клуб девять матчей во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.