Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аморим настаивает на приобретении Адама Уортона — Daily Star

Аморим настаивает на приобретении Адама Уортона — Daily Star
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим призывает руководство клуба опередить «Ливерпуль» и предложить контракт 21-летнему полузащитнику «Кристал Пэлас» Адаму Уортону, сообщает Daily Star.

Аморим рассматривает футболиста в качестве замены Каземиро, который, как ожидается, покинет клуб по истечении срока его контракта в 2026 году.

Уортон перешёл в «Кристал Пэлас» зимой 2024 года из «Блэкберн Роверс» за € 10 млн. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость игрока на данный момент составляет € 45 млн. В текущем сезоне футболист сыграл за клуб девять матчей во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Материалы по теме
Совладелец «МЮ» заявил, что Аморим получил три года для исправления ситуации в команде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android