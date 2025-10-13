Сборная Кабо-Верде впервые в своей истории сыграет на чемпионате мира
Сборная Кабо-Верде первый раз в своей истории примет участие на чемпионате мира. Африканская команда квалифицировалась на мировое первенство по футболу 2026 года.
В понедельник, 13 октября, сборная Кабо-Верде победила Эсватини со счётом 3:0 в матче квалификации и заняла первое место в группе D. Национальная команда набрала 23 очка и опередила Камерун, заработавший 19 очков после 10 туров.
ЧМ-2026 — Африка . Группа D. 10-й тур
13 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Кабо-Верде
Окончен
3 : 0
Эсватини
1:0 Роша Ливраменто – 48' 2:0 Семедо – 54' 3:0 Стопира – 90+1'
Отметим, что в составе сборной Кабо-Верде выступает полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини.
Чемпионат мира 2026 года пройдёт грядущим летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. Финал соревнования запланирован на 19 июля.
