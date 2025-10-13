Сборная Кабо-Верде впервые в своей истории сыграет на чемпионате мира

Сборная Кабо-Верде первый раз в своей истории примет участие на чемпионате мира. Африканская команда квалифицировалась на мировое первенство по футболу 2026 года.

В понедельник, 13 октября, сборная Кабо-Верде победила Эсватини со счётом 3:0 в матче квалификации и заняла первое место в группе D. Национальная команда набрала 23 очка и опередила Камерун, заработавший 19 очков после 10 туров.

Отметим, что в составе сборной Кабо-Верде выступает полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт грядущим летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. Финал соревнования запланирован на 19 июля.

