21:45 Мск
Тренер сборной Англии Тухель рассказал о состоянии Кейна и Уоткинса

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал нынешнее состояние нападающих Гарри Кейна и Олли Уоткинса перед матчем со сборной Латвии в рамках 8-го тура группового этапа европейской квалификации на чемпионат мира — 2026.

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 8-й тур
14 октября 2025, вторник. 21:45 МСК
Латвия
Не начался
Англия
«В случае с Гарри всё просто: он готов и может играть, мы всё сделали правильно. Он отлично работает на тренировках. Не вижу причин, по которым он не сможет отыграть 90 минут, нет препятствий.

К сожалению, Олли покинул расположение сборной. Ему было очень больно, он не смог продолжить заниматься с нами. Он проходит восстановление, находясь в клубе», — приводит слова Тухеля Sky Sports.

