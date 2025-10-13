Тренер сборной Англии Тухель рассказал о состоянии Кейна и Уоткинса
Поделиться
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал нынешнее состояние нападающих Гарри Кейна и Олли Уоткинса перед матчем со сборной Латвии в рамках 8-го тура группового этапа европейской квалификации на чемпионат мира — 2026.
ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 8-й тур
14 октября 2025, вторник. 21:45 МСК
Латвия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«В случае с Гарри всё просто: он готов и может играть, мы всё сделали правильно. Он отлично работает на тренировках. Не вижу причин, по которым он не сможет отыграть 90 минут, нет препятствий.
К сожалению, Олли покинул расположение сборной. Ему было очень больно, он не смог продолжить заниматься с нами. Он проходит восстановление, находясь в клубе», — приводит слова Тухеля Sky Sports.
Комментарии
- 13 октября 2025
-
22:10
-
22:10
-
22:02
-
21:49
-
21:48
-
21:47
-
21:37
-
21:33
-
21:30
-
21:30
-
21:24
-
21:22
-
21:11
-
21:04
-
21:03
-
21:02
-
20:55
-
20:50
-
20:45
-
20:43
-
20:38
-
20:32
-
20:25
-
20:22
-
20:22
-
20:20
-
20:20
-
20:15
-
20:13
-
20:09
-
20:08
-
20:06
-
20:05
-
20:01
-
19:59