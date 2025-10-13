Тренер сборной Англии Тухель рассказал о состоянии Кейна и Уоткинса

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал нынешнее состояние нападающих Гарри Кейна и Олли Уоткинса перед матчем со сборной Латвии в рамках 8-го тура группового этапа европейской квалификации на чемпионат мира — 2026.

«В случае с Гарри всё просто: он готов и может играть, мы всё сделали правильно. Он отлично работает на тренировках. Не вижу причин, по которым он не сможет отыграть 90 минут, нет препятствий.

К сожалению, Олли покинул расположение сборной. Ему было очень больно, он не смог продолжить заниматься с нами. Он проходит восстановление, находясь в клубе», — приводит слова Тухеля Sky Sports.