«Реал» может перехватить трансферную цель «Манчестер Юнайтед» из АПЛ — AS

Мадридский «Реал» следит за 21-летним полузащитником «Кристал Пэлас» Адамом Уортоном. «Сливочные» рассматривают англичанина в качестве альтернативы для Мартина Субименди, которого клуб не смог подписать минувшим летом. Об этом сообщает AS.

По информации источника, активный интерес к Уортону также проявляет «Манчестер Юнайтед». Ранее некоторые СМИ сообщали о готовности «красных дьяволов» предложить £ 60 млн (€ 69 млн) за 21-летнего игрока грядущим летом.

В нынешнем сезоне Уортон принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

