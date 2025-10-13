Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Балтики» Оффор рассказал, на какой чемпионат Европы похожа РПЛ

Форвард «Балтики» Оффор рассказал, на какой чемпионат Европы похожа РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Балтики» Чинонсо Оффор поделился мнением, на какой европейский чемпионат похожа Мир Российская Премьер-Лига.

«Уровень РПЛ точно высокий. Я могу сделать такой вывод, поскольку играл, например, в Бельгии. Как, кстати, и наш защитник Александр Филин. Мы как‑то обсуждали с ним эту тему. Если сравнивать, то РПЛ чем‑то похожа на чемпионат Нидерландов», — сказал Оффор в эфире программы «Наши иностранцы» на «Матч Премьер».

В течение карьеры Оффор выступал в чемпионатах Кипра, Латвии, США, Бельгии, Болгарии. В составе «Балтики» нападающий играет с лета 2025 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

Материалы по теме
«Балтика» пригласила на просмотр футболиста медийной команды «Матч ТВ»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android