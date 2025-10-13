Форвард «Балтики» Оффор рассказал, на какой чемпионат Европы похожа РПЛ

Нападающий «Балтики» Чинонсо Оффор поделился мнением, на какой европейский чемпионат похожа Мир Российская Премьер-Лига.

«Уровень РПЛ точно высокий. Я могу сделать такой вывод, поскольку играл, например, в Бельгии. Как, кстати, и наш защитник Александр Филин. Мы как‑то обсуждали с ним эту тему. Если сравнивать, то РПЛ чем‑то похожа на чемпионат Нидерландов», — сказал Оффор в эфире программы «Наши иностранцы» на «Матч Премьер».

В течение карьеры Оффор выступал в чемпионатах Кипра, Латвии, США, Бельгии, Болгарии. В составе «Балтики» нападающий играет с лета 2025 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

Самые титулованные футбольные клубы России: