Главная Футбол Новости

Покинувший расположение сборной Норвегии Холанд показал, как проводит свободное время

Комментарии

Звёздный нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, ранее сегодня, 13 октября, покинувший расположение сборной Норвегии, опубликовал пост в социальных сетях, в котором показал своим подписчикам, как проводит время за игрой в гольф в живописном месте.

«Гольф!» — подписал публикацию норвежец.

Фото: Страница Эрлинга Холанда в соцсетях

Напомним, 11 октября 25-летний Холанд оформил хет-трик за сборную Норвегии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира — 2026 с командой Израиля (5:0). После этого он покинул расположение национальной команды, которой 14 октября предстоит товарищеская игра со сборной Новой Зеландии. Также, помимо Холанда, с командой не остались Александр Сёрлот, Юлиан Рюэрсон, Фредрик Бьёркан и травмировавший лодыжку Феликс Хорн Мюре.

Холанд забил 50 голов за сборную в 46 матчах, у Месси на это ушло 107 игр, у Роналду — 114
