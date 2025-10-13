Скидки
«Краснодар» поздравил Кевина Ленини с выходом сборной Кабо-Верде на чемпионат мира — 2026
Пресс-служба «Краснодара» поздравила полузащитника команды Кевина Ленини с выходом сборной Кабо-Верде на чемпионат мира — 2026.

«Этот парень пробился на чемпионат мира! Впервые в своей истории сборная Кабо-Верде квалифицируется на мундиаль! Кабовердианцы сегодня обыграли команду Эсватини (3:0) и выиграли отборочный турнир в своей группе.

Это достижение в том числе и заслуга Кевина Ленини, который сыграл в отборочном турнире семь матчей, один раз ассистировав партнёрам.

Поздравляем Кевина с этим историческим достижением!» — сказано в официальном телеграм-канале «Краснодара».

Чемпионат мира 2026 года пройдёт следующим летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. Финал соревнования запланирован на 19 июля.

Сборная Кабо-Верде впервые в своей истории сыграет на чемпионате мира
