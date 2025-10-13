Стивен Джеррард возглавит валлийский «Рексем» — The Sun

45-летний экс-игрок «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард рассматривается на должность главного тренера валлийского «Рексема», сообщает The Sun.

Джеррард начал свою тренерскую карьеру в «Глазго Рейнджерс» в 2018 году, проработав там три года и приведя команду к чемпионскому титулу 2021 года. Также тренер два года работал в Саудовской Аравии в клубе «Аль-Иттифак». Специалиста активно связывали с возвращением в Глазго после того, как клуб уволил Расселла Мартина из-за невыразительного начала сезона.

Валлийский клуб выступает с Чемпионшипе (втором по значимости чемпионате Англии). После девяти проведённых туров «Рексем» располагается на 18-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 10 очков.