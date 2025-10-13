Игрок «Балтики» Оффор сравнил Талалаева с Моуринью

Нападающий «Балтики» Чинонсо Оффор сравнил главного тренера калининградской команды Андрея Талалаева с известным португальским специалистом Жозе Моуринью, на текущий момент возглавляющим «Бенфику». После 11 туров Мир РПЛ «Балтика» набрала 20 очков и занимает пятое место.

«Я ничего не могу сказать о других специалистах в РПЛ, потому что с ними не работал. Но на 100% уверен: наш тренер точно как Моуринью. Он всегда показывает эмоции и любовь. Вы видите его только на играх, когда он кричит и подбадривает нас. Но мы работаем с ним каждый день. И могу сказать, что Талалаев — топ! И в раздевалке во время перерыва, и до матча он абсолютно спокоен. Андрей Талалаев разговаривает громко и эмоционально лишь во время тренировок или по ходу игр. Не могу вспомнить, чтобы в раздевалке летали бутылки или что‑то такое. Однако это не значит, что главный тренер не показывает эмоции», — сказал Оффор в эфире «Матч ТВ».

Российский специалист занимает должность главного тренера «Балтики» с сентября 2024 года. За этот период под его руководством калининградская команда провела 45 матчей во всех турнирах, в которых 25 раз победила, 13 раз сыграла вничью и семь раз потерпела поражение.

