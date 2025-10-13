Де Йонг продлит контракт с «Барселоной» — Mundo Deportivo

Нидерландский полузащитник Френки де Йонг продлит свой контракт с «Барселоной» до 2029 года уже в эту среду, 15 октября, после возвращения из сборной. Сумма отступных за 28-летнего футболиста увеличится до € 500 млн, сообщает Mundo Deportivo.

Френки де Йонг перешёл из «Аякса» в 2019 году за € 85 млн. Игрок, регулярно появляющийся в стартовом составе сине-гранатовых, провёл 267 матчей за испанский клуб, забив 19 голов и отдав 24 результативные передачи. Он также дважды становился чемпионом Испании (2023 и 2025), дважды выигрывал Кубок Испании (2021 и 2025) и дважды — Суперкубок Испании (2023 и 2025). В текущем сезоне футболист сыграл за клуб восемь встреч во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.