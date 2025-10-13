Родители Джуда и Джоба Беллингемов развелись — Daily Mail

Родители звезды мадридского «Реала» Джуда Беллингема и его брата, полузащитника дортмундской «Боруссии» Джоба Беллингема, развелись после более 20 лет брака. Об этом сообщает Daily Mail.

Бывший сержант полиции Марк Беллингем и его жена Дениз отказались от своих карьер, чтобы развивать и направлять своих сыновей, уехав из родного дома в Уэст-Мидлендсе. В последние годы пара жила по отдельности, в разных странах.

Слухи о разрыве пары начали появляться на прошлой неделе, когда их сфотографировали сидящими порознь друг от друга во время игры Джоба с «Атлетиком» из Бильбао в рамках Лиги чемпионов. Источники, близкие к паре, подтвердили, что Марк сблизился с Шелли Паншон, детективом-констеблем полиции Западной Мерсии.

Отметим, что Марк на восемь лет младше Дениз.