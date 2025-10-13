Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Кисляк представил капитанскую повязку на игру с Боливией, посвящённую 99-летию Симоняна

Полузащитник сборной России Матвей Кисляк на пресс-конференции представил капитанскую повязку на товарищеский матч с Боливией, которая посвящена 99-летию бывшего нападающего «Спартака» Никиты Симоняна.

Права на видео принадлежат РФС. Видео можно посмотреть в телеграм-канале сборной России.

12 октября Симонян отметил свой 99-й день рождения. Он является лучшим бомбардиром в истории «Спартака», забив 160 мячей в 215 матчах за команду. За сборную страны Симонян провёл 20 игр и забил 10 мячей.

Матч между сборными России и Боливии пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Никола Дабанович из Черногории. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

