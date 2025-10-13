Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кисляк представил капитанскую повязку на игру с Боливией, посвящённую 99-летию Симоняна

Кисляк представил капитанскую повязку на игру с Боливией, посвящённую 99-летию Симоняна
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник сборной России Матвей Кисляк на пресс-конференции представил капитанскую повязку на товарищеский матч с Боливией, которая посвящена 99-летию бывшего нападающего «Спартака» Никиты Симоняна.

Права на видео принадлежат РФС. Видео можно посмотреть в телеграм-канале сборной России.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Боливия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

12 октября Симонян отметил свой 99-й день рождения. Он является лучшим бомбардиром в истории «Спартака», забив 160 мячей в 215 матчах за команду. За сборную страны Симонян провёл 20 игр и забил 10 мячей.

Матч между сборными России и Боливии пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Никола Дабанович из Черногории. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

Материалы по теме
Карпин: Никита Симонян — больше, чем спартаковец. Легенда российского футбола

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android