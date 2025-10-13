Скидки
Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Футбол Новости

Икарди может вернуться в Серию А — La Stampa

Бывший нападающий «Интера» и «ПСЖ», а ныне игрок «Галатасарая» Мауро Икарди близок к возвращению в Серию А. Президент «Торино» Урбано Кайро изучает возможность подписания футболиста, сообщает La Stampa.

Для аргентинского нападающего, забившего 121 гол в Серии А во времена выступлений за «Интер» и «Сампдорию», возможность возвращения в Италию для продолжения карьеры является приоритетной.

В текущем сезоне 32-летний Икарди забил пять голов в семи матчах чемпионата Турции за «Галатасарай» и является основной альтернативой Виктору Осимхену в линии атаки. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость игрока на данный момент составляет € 8 млн.

