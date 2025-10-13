Сборная Германии переиграла команду Северной Ирландии в матче отбора на ЧМ-2026

Окончен матч 4-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Северной Ирландии и Германии. Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали гости. Встреча состоялась на стадионе «Уиндзор Парк» (Белфаст, Северная Ирландия). В качестве главного арбитра матча выступил Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания).

Единственный гол в этой встрече забил Ник Вольтемаде на 31-й минуте. Для Вольтемаде этот гол стал дебютным во взрослой сборной.

После этой игры сборная Северной Ирландии с шестью очками располагается на третьем месте в турнирной таблице группы А, команда Германии с девятью очками находится на первой строчке.

В следующем туре Северная Ирландия 14 ноября сыграет в гостях со Словакией, Германия в тот же день на выезде встретится с Люксембургом.