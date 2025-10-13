Скидки
Северная Македония — Казахстан, результат матча 13 октября 2025, счёт 1:1, 8-й тур отборочного турнира ЧМ-2026

Сборные Северной Македонии и Казахстана сыграли вничью в матче отбора на ЧМ-2026
Завершён матч 8-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Северной Македонии и Казахстана. После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Тоше Проески» (Скопье). В качестве главного арбитра матча выступил Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания).

ЧМ-2026 — Европа . Группа J. 8-й тур
13 октября 2025, понедельник. 21:45 МСК
Северная Македония
Окончен
1 : 1
Казахстан
0:1 Караман – 54'     1:1 Барди – 74'    

Динмухамед Караман на 54-й минуте вывел гостей вперёд, Энис Барди на 74-й минуте сравнял счёт.

После этой игры сборная Северной Македонии с 13 очками располагается на втором месте в турнирной таблице группы J, команда Казахстана с семью очками находится на четвёртой строчке.

В своей следующей игре Северная Македония 13 ноября дома проведёт товарищеский матч с Латвией, Казахстан 15 ноября примет на своём поле команду Бельгии в рамках 9-го тура отбора на чемпионат мира.

Календарь отборочного турнира ЧМ-2026 (Европа)
Группы отборочного турнира ЧМ-2026 (Европа)
