Сборные Северной Македонии и Казахстана сыграли вничью в матче отбора на ЧМ-2026

Завершён матч 8-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Северной Македонии и Казахстана. После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Тоше Проески» (Скопье). В качестве главного арбитра матча выступил Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания).

Динмухамед Караман на 54-й минуте вывел гостей вперёд, Энис Барди на 74-й минуте сравнял счёт.

После этой игры сборная Северной Македонии с 13 очками располагается на втором месте в турнирной таблице группы J, команда Казахстана с семью очками находится на четвёртой строчке.

В своей следующей игре Северная Македония 13 ноября дома проведёт товарищеский матч с Латвией, Казахстан 15 ноября примет на своём поле команду Бельгии в рамках 9-го тура отбора на чемпионат мира.