Джоб Беллингем может перейти в «МЮ», в игроке заинтересован лично Аморим — Bild

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании контракта с полузащитником дортмундской «Боруссии» Джобом Беллингемом. Футболист может покинуть стан «шмелей» из-за недостаточного количества игрового времени. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим является большим поклонником 20-летнего игрока и может поспособствовать его переходу. Португальский специалист ценит физическую силу Беллингема и считает, что он идеально впишется в его систему.

Однако конкуренцию манкунианцам в борьбе за англичанина может составить «Кристал Пэлас».

В нынешнем сезоне Беллингем принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

