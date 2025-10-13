Фото: болельщики Кабо-Верде выбежали на поле после первого в истории сборной выхода на ЧМ
Сегодня, 13 октября, сборная Кабо-Верде обыграла дома команду Эсватини (3:0) в рамках африканского отбора на чемпионат мира — 2026, благодаря чему впервые в своей истории квалифицировалась на турнир. После финального свистка болельщики победителей массово побежали на поле.
ЧМ-2026 — Африка . Группа D. 10-й тур
13 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Кабо-Верде
Окончен
3 : 0
Эсватини
1:0 Роша Ливраменто – 48' 2:0 Семедо – 54' 3:0 Стопира – 90+1'
Отметим, что Кабо-Верде стало одной из двух самых малонаселённых стран-участниц в истории чемпионатов мира – меньше численность населения была только у Исландии в 2018-м.
Фото: Аккаунт The Touchline в соцсети X
Благодаря победе над Эсватини сборная Кабо-Верде набрала 23 очка и опередила Камерун, заработавший 19 очков после 10 туров.
Чемпионат мира 2026 года пройдёт грядущим летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. Финал соревнования запланирован на 19 июля.
