Фото: болельщики Кабо-Верде выбежали на поле после первого в истории сборной выхода на ЧМ

Сегодня, 13 октября, сборная Кабо-Верде обыграла дома команду Эсватини (3:0) в рамках африканского отбора на чемпионат мира — 2026, благодаря чему впервые в своей истории квалифицировалась на турнир. После финального свистка болельщики победителей массово побежали на поле.

Отметим, что Кабо-Верде стало одной из двух самых малонаселённых стран-участниц в истории чемпионатов мира – меньше численность населения была только у Исландии в 2018-м.

Фото: Аккаунт The Touchline в соцсети X

Благодаря победе над Эсватини сборная Кабо-Верде набрала 23 очка и опередила Камерун, заработавший 19 очков после 10 туров.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт грядущим летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. Финал соревнования запланирован на 19 июля.