Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фото: болельщики Кабо-Верде выбежали на поле после первого в истории сборной выхода на ЧМ

Фото: болельщики Кабо-Верде выбежали на поле после первого в истории сборной выхода на ЧМ
Комментарии

Сегодня, 13 октября, сборная Кабо-Верде обыграла дома команду Эсватини (3:0) в рамках африканского отбора на чемпионат мира — 2026, благодаря чему впервые в своей истории квалифицировалась на турнир. После финального свистка болельщики победителей массово побежали на поле.

ЧМ-2026 — Африка . Группа D. 10-й тур
13 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Кабо-Верде
Окончен
3 : 0
Эсватини
1:0 Роша Ливраменто – 48'     2:0 Семедо – 54'     3:0 Стопира – 90+1'    

Отметим, что Кабо-Верде стало одной из двух самых малонаселённых стран-участниц в истории чемпионатов мира – меньше численность населения была только у Исландии в 2018-м.

Фото: Аккаунт The Touchline в соцсети X

Благодаря победе над Эсватини сборная Кабо-Верде набрала 23 очка и опередила Камерун, заработавший 19 очков после 10 туров.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт грядущим летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. Финал соревнования запланирован на 19 июля.

Материалы по теме
«Краснодар» поздравил Кевина Ленини с выходом сборной Кабо-Верде на чемпионат мира — 2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android