Капитан женской команды «Барселоны» Путельяс высказалась об отказе от перехода в «ПСЖ»

Футболистка и капитан женской команды «Барселоны» Алексия Путельяс рассказала о своём решении отказаться от перехода в «Пари Сен-Жермен» прошлым летом.

«Это и не обсуждалось. Это предложение привлекло внимание СМИ, но оно было не первым. Когда оно поступило, как и в случаях с остальными предложениями, я обратилась к клубу с вопросом: «Что произошло? Чего вы хотите? Вы рассчитываете на меня или нет?» И на этом разговоры закончились: настоящее — это футболка, которую я ношу», — приводит слова Путельяс Sport.es.

Алексия Путельяс выступает за «Барселону» с 2012 года, в составе этой команды она девять раз стала чемпионкой Испании, трижды выиграла Лигу чемпионов, девять раз взяла Кубок Королевы, трижды — Суперкубок страны, а также дважды взяла «Золотой мяч».