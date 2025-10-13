Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Капитан женской команды «Барселоны» Путельяс высказалась об отказе от перехода в «ПСЖ»

Капитан женской команды «Барселоны» Путельяс высказалась об отказе от перехода в «ПСЖ»
Аудио-версия:
Комментарии

Футболистка и капитан женской команды «Барселоны» Алексия Путельяс рассказала о своём решении отказаться от перехода в «Пари Сен-Жермен» прошлым летом.

«Это и не обсуждалось. Это предложение привлекло внимание СМИ, но оно было не первым. Когда оно поступило, как и в случаях с остальными предложениями, я обратилась к клубу с вопросом: «Что произошло? Чего вы хотите? Вы рассчитываете на меня или нет?» И на этом разговоры закончились: настоящее — это футболка, которую я ношу», — приводит слова Путельяс Sport.es.

Алексия Путельяс выступает за «Барселону» с 2012 года, в составе этой команды она девять раз стала чемпионкой Испании, трижды выиграла Лигу чемпионов, девять раз взяла Кубок Королевы, трижды — Суперкубок страны, а также дважды взяла «Золотой мяч».

Материалы по теме
«Абсурд и безумие». УЕФА изменил себе в пользу «Барселоны» и «Милана»
«Абсурд и безумие». УЕФА изменил себе в пользу «Барселоны» и «Милана»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android