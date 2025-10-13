Кабо-Верде стало второй самой малонаселённой страной в истории, прошедшей квалификацию ЧМ
Поделиться
Кабо-Верде стало второй самой малонаселённой страной в истории, которая прошла квалификацию на чемпионат мира.
Страна с населением чуть более 500 тыс. человек выиграла свою отборочную группу и первый раз в своей истории примет участие в чемпионате мира.
В понедельник, 13 октября, сборная Кабо-Верде победила Эсватини со счётом 3:0 в матче квалификации и заняла первое место в группе D. Команда набрала 23 очка и опередила Камерун, занявший второе место в группе, на четыре очка.
ЧМ-2026 — Африка . Группа D. 10-й тур
13 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Кабо-Верде
Окончен
3 : 0
Эсватини
1:0 Роша Ливраменто – 48' 2:0 Семедо – 54' 3:0 Стопира – 90+1'
Самой малонаселённой страной в истории, которая играла в финальной части чемпионата мира, является Исландия (334 тыс. человек).
Чемпионат мира 2026 года пройдёт летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 октября 2025
-
23:44
-
23:43
-
23:40
-
23:39
-
23:39
-
23:38
-
23:26
-
23:19
-
23:13
-
23:11
-
23:06
-
22:57
-
22:55
-
22:51
-
22:50
-
22:35
-
22:34
-
22:33
-
22:26
-
22:25
-
22:10
-
22:10
-
22:02
-
21:49
-
21:48
-
21:47
-
21:37
-
21:33
-
21:30
-
21:30
-
21:24
-
21:22
-
21:11
-
21:04
-
21:03