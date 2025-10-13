Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кабо-Верде стало второй самой малонаселённой страной в истории, прошедшей квалификацию ЧМ

Кабо-Верде стало второй самой малонаселённой страной в истории, прошедшей квалификацию ЧМ
Комментарии

Кабо-Верде стало второй самой малонаселённой страной в истории, которая прошла квалификацию на чемпионат мира.

Страна с населением чуть более 500 тыс. человек выиграла свою отборочную группу и первый раз в своей истории примет участие в чемпионате мира.

В понедельник, 13 октября, сборная Кабо-Верде победила Эсватини со счётом 3:0 в матче квалификации и заняла первое место в группе D. Команда набрала 23 очка и опередила Камерун, занявший второе место в группе, на четыре очка.

ЧМ-2026 — Африка . Группа D. 10-й тур
13 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Кабо-Верде
Окончен
3 : 0
Эсватини
1:0 Роша Ливраменто – 48'     2:0 Семедо – 54'     3:0 Стопира – 90+1'    

Самой малонаселённой страной в истории, которая играла в финальной части чемпионата мира, является Исландия (334 тыс. человек).

Чемпионат мира 2026 года пройдёт летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики.

Материалы по теме
Сборная Кабо-Верде впервые в своей истории сыграет на чемпионате мира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android