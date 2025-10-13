Кабо-Верде стало второй самой малонаселённой страной в истории, прошедшей квалификацию ЧМ

Страна с населением чуть более 500 тыс. человек выиграла свою отборочную группу и первый раз в своей истории примет участие в чемпионате мира.

В понедельник, 13 октября, сборная Кабо-Верде победила Эсватини со счётом 3:0 в матче квалификации и заняла первое место в группе D. Команда набрала 23 очка и опередила Камерун, занявший второе место в группе, на четыре очка.

Самой малонаселённой страной в истории, которая играла в финальной части чемпионата мира, является Исландия (334 тыс. человек).

Чемпионат мира 2026 года пройдёт летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики.