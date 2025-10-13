Мбаппе ответил, в чём разница между «Реалом» и «ПСЖ»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе ответил, в чём заключается разница между «сливочными» и «ПСЖ». Француз выступал в составе парижского клуба с 2017 по 2024 год.

«Разница заключается лишь в том, что «Реал» — лучший клуб в мире.

Я привык к давлению со стороны зрителей. Но именно вы говорите себе: я в лучшем клубе мира, я должен побеждать, хорошо выступать, быть примером для своих товарищей по команде и для болельщиков», – приводит слова Мбаппе Movistar.

За «ПСЖ» Мбаппе принял участие в 308 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 256 голами и 110 результативными передачами. В составе «Реала» нападающий сыграл 69 встреч во всех соревнованиях, где забил 58 голов и сделал семь ассистов.

Болельщик в Казахстане поприветствовал Мбаппе: