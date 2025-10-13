Скидки
Главная Футбол Новости

Юношеская сборная России провела сверхрезультативную ничью с Саудовской Аравией

Юношеская сборная России провела сверхрезультативную ничью с Саудовской Аравией
Комментарии

Юношеская сборная России (не старше 17 лет) сыграла вничью 4:4 во втором из двух запланированных товарищеских матчей со сверстниками из Саудовской Аравии. Игра прошла сегодня, 13 октября, в саудовском городе Анак.

Примечательно, что по ходу встречи россияне уступали со счётом 0:3, однако нашли в себе силы свести матч к ничьей. В составе сборной России хет-триком отметился 17-летний полузащитник «Спартака-2» Никита Кочанов (53-я, 68-я и 78-я минуты), ещё один забитый мяч на счету его ровесника, нападающего системы «Зенита» Вадима Шилова (61).

Напомним, первая из двух запланированных встреч состоялась 10 октября в саудовском городе Сафва и завершилась уверенной победой российской команды со счетом 3:0.

